Novo filme brasileiro da Netflix traz o Nordeste como protagonista

‘Cabras da Peste’ é estrelado por Edmilson Filho e Matheus Nachtergaele e se passa no interior do Ceará. O filme é a nova produção do cineasta cearense premiado Halder Gomes, de ‘Cine Holliúdy’ e ‘O Shaolin do Sertão’, e tem estreia marcada para dia 18 de março na plataforma de streaming.

Edmilson Filho interpreta Bruceulis, um policial que, para resgatar a cabra Celestina, considerada patrimônio da cidade, viaja até São Paulo. Lá, ele consegue a ajuda de Trindade, um escrivão vivido por Matheus Nachtergaele, que resolve ajudá-lo no mistério da cabra desaparecida.

Dirigido por Vitor Brandt, de ‘Copa de Elite’ o roteiro é uma comédia regional que resgata não só o sotaque cearense, mas também a forma de viver nas pequenas cidades do interior. O cantor e ator Falcão também está na produção, prometendo boas risadas a quem assistir.