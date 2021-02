‘A Árvore’: Alessandra Negrini estrela espetáculo que mistura teatro e cinema

Depois de interpretar uma Cuca contemporânea em “Cidade Invisível”, série gravada no fim de 2019, Alessandra Negrini voltou para “casa”. Isolada por conta da pandemia desde o ano passado, produziu, com Gabriel Fontes Paiva, seu primeiro solo teatral, “A Árvore”, que estreia na sexta-feira.

O espetáculo mistura as linguagens de cinema e teatro e fica em cartaz na plataforma digital Tudus, dentro da programação online do Teatro FAAP, por 24 apresentações. A direção é de João Wainer e Ester Laccava, esta última que também responde pela criação e roteiro, a partir de texto de Silvia Gomez.

No híbrido de peça e filme, a personagem de Alessandra é chamada apenas de A, uma mulher que percebe que, após uma grande perda, seu corpo está passando por transformações drásticas. Não por envelhecimento. Ela está se tornando uma árvore.

Essa metamorfose é relatada no monólogo, que ora apresenta imagens filmadas na Serra da Mantiqueira e no Centro de São Paulo, ora mostra passagem da atriz pelo palco do Teatro FAAP. No entanto, a ideia não foi simplesmente apresentar uma peça filmada.

Nos quatro primeiros meses de ensaio para o espetáculo, a diretora Ester Laccava, que trabalhou com Alessandra na peça “Uísque e Vergonha” (2019), se dedicou, sozinha, a criar a encenação para a câmera e o roteiro.

O processo de produção durou outros quatro meses, incluindo o desenvolvimento de cenário e figurino pensados para o palco.

Seguindo a concepção de cenas de Ester, o outro diretor, João Wainer, traduziu a ação para a linguagem cinematográfica.

Para o texto, Silvia Gomez, indicada ao Prêmio Shell de dramaturgia em 2019 por “Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante”, teve uma inspiração inusitada. Ela percebeu, regando uma planta em sua casa, que havia um fio de seu próprio cabelo grudado na folhagem.

Da observação, registrada em uma foto pelo filho e ponto de partida para uma importante cena de “A Ávore”, ela produziu uma série de textos, baseada também na leitura do livro “Revolução das Plantas”, do biólogo Stefano Mancuso.