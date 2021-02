15 'must have' da consagrada série de pocket monsters para comemorar o Pokémon Day

Há 25 anos, em 27 de fevereiro de 1996, o mundo começou a conhecer depois de muita ansiedade o primeiro jogo da série Pokémon, criados por Satoshi Tajiri e Ken Sugimori para a Nintendo. Anunciados em outubro de 1995 e lançados em 1996 no Japão como Pokémon Red Version e Pokémon Blue Version (do original ポケットモンスター 赤・青 Poketto Monsutā Aka, Ao?), em 1998 na América do Norte e em 1999 na Europa apenas como Pokémon Red e Blue.

O Game Boy foi o primeiro console a ter os jogos de Pokémon – onde a série se tornou, junto com Tetris, os jogos mais vendidos do mundo. A Nintendo, plataforma exclusiva dos jogos de Pokémon, continuou lançando versões para todos os seus consoles – desde o Nintendo 65 passando pelo Nintendo 3DS até o mais recente Nintendo Swift. Desde 2017, mais de 300 milhões de jogos de Pokémon foram vendidos em todo o mundo, em 76 títulos – isso faz de Pokémon a segunda franquia de jogos eletrônicos mais vendida da história, atrás apenas da franquia Mario Bros, também da Nintendo.

Em 2016 foi criado o Pokémon Day que acontece justamente em 27 de fevereiro (dia 28 no Japão) e que este ano contará com uma festa online transmitida no canal do YouTube oficial de Pokémon não apenas para os fãs da série, mas para todos que apreciam shows de música ao redor do mundo. O evento contará com o lançamento do P25 Music, união da Pokémon Company International com a Universal Music Group, atrações musicais como o cantor Post Malone e a cantora pop Katy Perry, lançamento de novos produtos da e coleção de roupas da marca Levi’s.

Para celebrar a data, selecionamos 15 produtos temáticos e jogos para as principais plataformas Nintendo disponíveis no e-commerce brasileiro. Confira:

1. Box Display Pokémon Espada e Escudo 3 Escuridão Incandescente – Compre a partir de R$ 279,90.

2. Pokemon: The First Three Movies (Blu-ray) – Compre a partir de R$ 155,05.

3. Pokémon Sword & Pokémon Shield: The Official Galar Region Pokédex (Inglês) – Compre a partir de R$ 131,28.

4. Pokémon Detetive Pikachu [DVD] – Compre a partir de R$ 39,90.

5. Pokemon Shield + Pokemon Shield Expansion Pass Nintendo Switch – Compre a partir de R$ 699,99.

6. Camiseta infantil e Adulto Blusa Pokemon Pikachu Naruto – Compre a partir de R$ 39,90.

7. Pokémon Ultra Moon Nintendo 3DS – Compre a partir de R$ 294,80.

8. Boneco Bicho Pelúcia Plush Anime Game Pokemon Go Charizard – Compre a partir de R$ 80,00.

9. Boneco Pop! Funko Pokemon Mewtwo – Compre a R$ 149,90.

10. Pokémon Battle Action Figure Multi 8 Pack com Bulbasaur, Squirtle, Charmander, Pikachu, Houndour, Jigglypuff, Haunter e Psyduck – Compre a partir de R$ 399,00.

11. Quadro com moldura Pokemon Pikachu – Compre a partir de R$ 45,00.

12. Pokémon Let's Go Eevee! Nintendo Switch – Compre a partir de R$ 399,99.

13. Caneca Gengar Rosto Pokémon – Compre a partir de R$ 40,38.

14. Console Nintendo Switch Azul Neon e Vermelho Neon (Nacional) – Compre a partir de R$ 2.699,99.

15. Boneco Pop! Funko Pokemon Pikachu Grumpy – Compre a partir de R$ 130,29.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.