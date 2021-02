Memes sobre possível traição no casamento de Pugliesi viralizam na Internet

Tudo começou após a influenciadora Gabriela Pugliesi e seu marido até então, o modelo Erasmo Viana, terem sido vistos sem alianças. Os fãs mais atentos ressaltaram em tweets e comentários no Instagram de que ela teria deixado de seguir o marido nas redes sociais. Mas foi Erasmo que, através da sua conta no Instagram, confirmou o término da relação: “A gente está nesse processo de separação. Eu cometi um erro grave, me arrependi. A gente já conversou bastante. Mas, no momento, cabe a mim respeitar a decisão dela e deixar que o tempo cure qualquer ferida que ficou”.

A reação das pessoas não foi surpresa, afinal todos queriam saber qual teria sido esse “erro grave” cometido pelo modelo. No domingo, 21, Pugliesi também se manifestou através das suas redes sociais sobre o término do casamento de seis anos. Ela gravou um vídeo no qual relata sua decisão de engravidar e relembrou o erro do ex-marido. “Não dá para ficar fazendo a blasé e fingir nada aconteceu. Terminei meu casamento sim, fiquei na merda por dois dias, mas já levantei a cabeça. Erasmo errou comigo”, disse.

Foi então que os internautas começaram a levantar hipóteses sobre o que seria esse erro grave e relembrar que, em 2016, a jornalista da RecordTV teria dito que, em uma viagem entre amigos à praia de Jericoacoara, no Ceará, um ator teria ficado com o marido de uma influenciadora. Nesta viagem, Erasmo Viana e o ator Marcos Pitombo teriam sido vistos curtindo juntos uma festa.

A suspeita foi o bastante para criar os memes mais engraçados sobre o assunto que é trend topic do Twitter hoje, 23. Confira alguns deles:

a pugliesi descobrindo a traição do erasmo com o marcos pitombo pic.twitter.com/tcqlhlF6fO — jeff (@_jeffersonfroes) February 23, 2021

Gente quem meteu ou levou chifre nesse babado da Pugliesi? pic.twitter.com/pJLKIEghrA — Igor Reale (@igorrealequatro) February 23, 2021

gente eu fiquei off do twitter hoje e quando volto vejo a fofoca de que o erasmo ex da pugliesi traiu ela com o marcos pitombo? que? pic.twitter.com/Dy0rBsU8gj — thay 🌱 (@thaynazzz) February 23, 2021

vi esse comentário na publicação da pugliesi sobre ela ter sofrido 2 dias com o término do casamento e me identifiquei pic.twitter.com/uURk0Czgh8 — camilla (@cdssmi) February 22, 2021

E a pugliesi que postou uma publi na hora do pronunciamento do erasmo pra aproveitar o engajamento, errada não tá né mores — May (@wonder_may) February 22, 2021

Eu chamava o Pitombo pra um trio, besta a Pugliesi q perdeu essa oportunidade!!! — Mulher fenotipicamente branca 🦋👄🕵️‍♀️🎓🐺 (@CellaMagalhaess) February 23, 2021

a flordelis vendo a pugliesi passar raiva por causa de macho pic.twitter.com/THXfKq0DUi — mundinho basculho br (@eivit0r) February 22, 2021