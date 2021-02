Como eu era antes de você: algo importante que o filme não contou sobre Lou

O livro "Me Before You" da escritora britânica Jojo Moyes se tornou um best-seller e foi adaptado para o filme “Como Eu Era Antes de Você”, que também se tornou um sucesso estrelando Emilia Clarke e Sam Claflin.

Na trama, a vida de Louisa "Lou" Clark, uma alegre jovem de 26 anos, muda completamente depois que ela é contratada para cuidar de Will Traynor, um jovem de 31 anos que ficou tetraplégico após ser atropelado por uma motocicleta.

No entanto, o filme não mostra uma parte importante da história de Lou que fala sobre um assunto delicado, mas infelizmente muito comum: o estupro.

“Uma questão importante sobre Lou é por que uma mulher inteligente e curiosa se aprisionaria em uma pequena cidade. No livro, suas motivações são explicadas: Lou teve um incidente traumático no colégio quando bebia com um grupo de meninos – os leitores não aprendem os detalhes, embora a implicação seja que ela foi abusada sexualmente”, explica o Washington Post.

Reprodução / Giphy

Apenas em 2018, foram 66 mil vítimas de estupro no Brasil e 53,8% dos casos foram meninas de até 13 anos, segundo o 13ª Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

O livro também associa o estilo eclético de roupas de Lou com os traumas que viveu após a violência sexual: “Eu descobri quem eu era, e era alguém muito diferente da garota risonha que se embebedava com estranhos. Era alguém que não usava nada que pudesse ser considerado sugestivo ”, relata um trecho da obra.

A diretora do filme, Thea Sharrock e a autora Jojo, que também trabalhou na adaptação, justificaram que simplificaram a história para focar no “romance universal” e não nos traumas de Lou.

“No livro, você tem muito mais tempo para explicar muito mais. Eu não queria que o personagem fosse definido como Lou Clark, a garota que você conhece que passou por essa experiência traumática. Lou Clark não é assim. Ela é bem maior do que isso”, disse Thea ao EW online.