Betinha não gostou nada! Entrevista de Harry e Meghan a Oprah pode ter sido o pivô da saída definitiva do casal da família

A primeira grande entrevista do Duque e da Duquesa de Sussex, o Príncipe Harry e Meghan Markle, desde a separação da Família Real Britânica foi concedida à apresentadora Oprah Winfrey. Gravada na Califórnia, onde está vivendo atualmente os Sussex, a entrevista deve ir ao ar no domingo, 7 de março, no canal de televisão americano CBS.

Na última sexta, 21, o Palácio de Buckingham comunicou a saída definitiva do casal como membros da família real britânica e, de acordo com o tabloide britânico The Mirror, foi essa entrevista que causou a fúria da Rainha Elizabeth II e fez com que ela tomasse a decisão de afastar de vez os dois dos seus títulos reais. Uma fonte citada pelo jornal disse: “Nem os Sussex nem a equipe de TV viram as consequências de sua entrevista, que levou a isso. Harry e Meghan pensaram que manteriam seus papéis"

O comunicado oficial foi compartilhado através da conta oficial da Família Real no Twitter:

A Buckingham Palace statement on The Duke and Duchess of Sussex ➡️https://t.co/nl7RiZmGiZ — The Royal Family (@RoyalFamily) February 19, 2021

“Após conversas com o duque, a rainha escreveu confirmando que, ao se afastar do trabalho da família real, não é possível continuar com as responsabilidades e deveres inerentes a uma vida de serviço público. As nomeações militares honorárias e patrocínios reais em posse do Duque e da Duquesa serão, portanto, devolvidos a Sua Majestade, antes de serem redistribuídos entre os membros trabalhadores da Família Real. Embora todos estejam tristes por sua decisão, o duque e a duquesa continuam sendo membros muito queridos da família”.

A Rainha Elizabeth não gosta de surpresas quando o assunto são entrevistas de membros da Família Real. Em dezembro de 2019, o Príncipe Andrés, segundo filho da rainha Elizabeth II, deu uma entrevista à BBC na qual buscava esclarecer os escândalo sexual que ligava a sua imagem à de Jeffrey Epstein, um financista norte-americano condenado por abuso sexual. As declarações tiveram um efeito reverso e o Príncipe Andrés foi afastado da vida pública. Voltando ainda mais no tempo, a entrevista polêmica de 1995 da Princesa Diana revelou as infidelidades de Charles no casamento.