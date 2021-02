5 itens para relembrar "Central do Brasil" e Fernanda Montenegro, ganhadores do Festival de Berlim

O dia 22 de fevereiro faz parte da história do cinema brasileiro. Nesta data, em 1998, o filme Central do Brasil venceu o prêmio de melhor filme no Festival de Berlim e a atriz Fernanda Montenegro ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Berlim.

"Central do Brasil" recebeu "aclamação universal" por parte da crítica especializada, que elogiou a direção, o roteiro, as atuações e a trilha sonora, e entrou em diversas publicações dos Melhores do Ano. É considerado um clássico e um dos filmes brasileiros mais importantes já feitos, uma vez que representou um grande marco no período de reflorescimento da produção cinematográfica brasileira.

Por sua vez, por seu trabalho em "Central do Brasil'', Fernanda Montenegro foi a primeira latino-americana e a única brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz. É também a única atriz indicada ao Oscar por uma atuação em língua portuguesa.

Selecionamos 5 itens, entre filmes, trilha sonora e livros, que mostram a qualidade de Central do Brasil e registram a carreira de Fernanda Montenegro, considerada uma das melhores atrizes da dramaturgia brasileira. Confira:

1. Central do Brasil (DVD)







2. Central Station (DVD)







3. Central do Brasil [Trilha Sonora] (CD de áudio)







4. Prólogo, ato, epílogo: Memórias, por Fernanda Montenegro







5. Fernanda Montenegro Coleção Aplauso, por Neusa Barbosa







