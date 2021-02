5 'documentos' que contam a história do ativista dos direitos civis Malcolm X

Foi em 21 de fevereiro de 1965 que o líder do movimento negro nos Estados Unidos, Malcolm X foi assassinado em Nova York. Nascido Malcolm Little, mudou seu nome para Al Hajj Malik Al-Shabazz quando se converteu ao islanismo. O ativista foi um dos defensores do Nacionalismo Negro nos Estados Unidos e fundou a Organização para a Unidade Afro-Americana onde conseguiu mobilizar brancos e negros na conscientização sobre os crimes cometidos contra a população afro-americana. Em 1998, Paul Gray, da revista Time, colocou a Autobiografia de Malcolm X entre os 10 livros de não ficção mais importantes do século XX.

Malcolm X foi assassinato depois de retornar de Meca, na Arábia Saudita. O crime aconteceu na sede de sua organização, onde foi alvejado por 16 tiros de balas de calibre 38 e 45, a maioria deles no coração, em frente de sua esposa Betty, que estava grávida, e de suas quatro filhas, por três membros da nação do Islã. Tinha apenas 39 anos e o crime nunca foi esclarecido.

O jornalista Michael S. Handler do The New York Times escreveu à época: “Balas fatais acabaram com a carreira de Malcolm X antes que ele tivesse tempo para desenvolver suas novas ideias”. Apesar de uma infância turbulenta onde o pai também foi assassinado, de passado delinquente com vários crimes e pregar a luta armada contra os brancos – ele mudou de ideia mais tarde -, Malcolm X tornou-se símbolo do ativismo libertário e de defesa dos direitos civis igualitários.

Mais de cinco décadas depois da sua morte, a Netflix lançou o documentário ‘Quem matou Malcolm X?’ (Who killed Malcolm X?). Em 1992, Spike Lee dirigiu o filme ‘Malcolm X’, com Denzel Washington no papel principal. Selecionamos 5 itens, entre livros, músicas e filmes, que contam a história deste importante ativista do século XX. Confira:

1. The Autobiography of Malcolm X (Inglês) – Compre a partir de R$ 38,91.

2. Malcolm X, de Spike Lee com Denzel Washington (DVD) – Compre a partir de R$ 59,90.

3. O Jovem Malcolm X (eBook Kindle) – Compre a partir de R$ 19,90.

4. Cartas a Malcolm (Capa dura), por C.S. Lewis – Compre a partir de R$ 23,21.

5. Malcolm X Memorial [A Tribute in Music] (CD de áudio) – Compre a partir de R$ 147,25.

