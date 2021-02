10 trabalhos de Rihanna em comemoração ao aniversário da artista

Barbados, uma ilha do Caribe Oriental e país independente, é a terra natal de uma das maiores cantoras pop do mundo. Falando assim, talvez você não a identifique, mas foi justamente no dia 20 de fevereiro de 1988 que nasceu Robyn Rihanna Fenty. Pronto: agora você já sabe. Rihanna está completando 33 anos em 2021. Seu primeiro single de grande sucesso foi Umbrella, que estreou em 2007.

A discografia de Rihanna consiste em oito álbuns de estúdio, dois remix e três compilações, sendo que uma constitui uma caixa para colecionadores, compilando os seus três primeiros discos de carreira. Lançou também cinquenta e sete singles. Vendeu mais de 70 milhões de discos e 210 milhões de downloads digitais mundialmente. Tanto sucesso rendeu à artista mais de uma centenas de discos de ouro e de platina em diversos países, inclusive o Brasil onde já se apresentou três vezes e também veio assistir à final da Copa do Mundo de 2014.

Em 2011, Rihanna foi considerada pela Billboard a maior artista em número de download digital na década de 2000. Entre os sucessos que renderam o topo das listas e das execuções em streamings estão músicas como Diamonds, Umbrella, Stay, Love On The Brain, Bitch Better Have My Money, Take A Bow, Wild Thoughts e Man Down.

Selecionamos 10 dos principais trabalhos da cantora caribenha para quem é fã de música pop e da própria artista. Confira:

1. Loud (CD de áudio)







2. Unapologetic (CD de áudio)







3. Good Girl Gone Bad: Reloaded (CD de áudio)







4. Music Of The Sun (CD de áudio)







5. Girl Like Me [Disco de Vinil]







6. Rated R (CD de áudio)







7. Anti [Deluxe Edition] (CD de áudio)







8. Talk That Talk [Explicit] (CD de áudio)







9. Rihanna: Loud Tour Live at the O2 (DVD)







10. Rihanna [Livro Ilustrado] (Capa dura)







