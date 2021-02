10 bat-produtos para quem é fã do Homem Morcego na estreia do super herói em HQs 

Em 20 de fevereiro de 1944, durante a segunda guerra mundial, as primeiras histórias da dupla Batman e Robin foram publicadas nos jornais dos Estados Unidos. O Cavaleiro das Trevas havia estreado alguns anos antes, em abril de 1939, criado por Bob Kane e Bill Finger, para a revista Detective Comics. No ano seguinte, o personagem que chegou às bancas na revista Batman #1 e trouxe a estreia do Coringa, o maior adversário do homem morcego.

Em 2019, a DC Comics comemorou os 80 anos da criação do Batman como um dos heróis mais populares da história, com exposições que percorreram diversos países e a projeção do bat-sinal em algumas das maiores cidades do mundo, incluindo São Paulo (relembre aqui).

Depois da primeira revista, o super herói nunca mais parou. A primeira minissérie do personagem surgiu ainda em 1944, depois a mais famosa delas em 1966 com Adam West. Dezenas de filmes levaram o personagem aos cinemas desde "Batman" de Tim Burton, a trilogia de Christopher Nolan até "Batman Vs Superman". E agora, com previsão de estreia ainda em 2021, uma nova adaptação está prevista com "The Batman" trazendo o ator Robert Pattinson, da saga "Crepúsculo", no papel título. Como se vê, o folego do Homem Morcego parece não ter fim.

Selecionamos 10 itens temáticos, entre livros, HQs, fantasias e memorabilia, do personagem para você ter na decoração do escritório, da biblioteca de casa ou até sair por aí. Confira:

1. Box Premium Batman 80 Anos: Livro Capa Dura + 48 envelopes + Livro Batman 66 – Compre a partir de R$ 156,34.







2. Funko Pop Batman 80th Batman and Robin – Compre a partir de R$ 299,00.







3. Batman Renascido Coleção Lendas do Batman (Capa dura) – Compre a partir de R$ 42,24.







4. Batman: Antologia (Capa dura) – Compre a partir de R$ 103,15.







5. Batman & Robin Volume Um (Capa dura) – Compre a partir de R$ 97,90.







6. Batman Noir: O Cavaleiro das Trevas (Capa dura), por Frank Miller – Compre a partir de R$ 70,00.







7. Fantasia Batman Vs Superman Adulto – Compre a partir de R$ 1.668,16.







8. Batmóvel Batman Begins 2005 – Compre a partir de R$ 99,90.







9. Fantasia Mulher Gato Adulto – Compre a partir de R$ 279,99.







10. Máscara de Proteção Batman Vs Superman Adulto Unidade – Compre a partir de R$ 15,00.







*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.