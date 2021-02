WandaVision: reveja a cena pós-créditos do 7º episódio da série da Marvel, que está chegando ao fim

Já é uma tradição da Marvel inserir cenas pós-créditos em seus filmes de super-heróis. Um verdadeiro fã do universo cinematográfico criado pela produtora sabe que não é para levantar da cadeira do cinema e ir embora assim que o filme acaba: quando os créditos finais terminam de rolar pela tela, há sempre uma última cena, oculta.

Essas últimas cenas geralmente são curtas, enigmáticas e cheias de referências. Algumas delas funcionam como um teaser para um futuro projeto da franquia midiática. Outras, como uma explicação sobre algum fato do filme que acabou de ser projetado. Entretanto, algumas delas são apenas uma última piada, para as pessoas irem embora do cinema rindo.

Inclusive, recentemente nós escrevemos por aqui que a misteriosa cena pós-créditos de 'Homem-Aranha: longe de casa', de 2019, pode ter dado uma dica sobre 'WandaVision', que só seria lançada dois anos depois, em 2021, mas quase ninguém percebeu (leia aqui).

Agora, a Marvel invocou a sua tradição de cenas pós-créditos no sétimo episódio da sua primeira minissérie para TV, que foi liberado para streaming hoje (19/02) no Disney Plus. Aliás, esse foi um dos últimos episódios da atração, que terá um total de apenas nove. Se você perdeu, confira abaixo. Mas atenção: o vídeo pode conter spoilers… Até a próxima!