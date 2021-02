Thriller: 5 filmes de suspense adicionados recentemente ao Netflix

O thriller – ou suspense – é um dos genêros preferidos de muitos cinéfilos ao redor do mundo. Não por acaso, os filmes do inglês Alfred Hitchcock (1899 – 1980), conhecido como 'O mestre do suspense' são objeto de culto quase religioso até hoje.

Recentemente, vários bons filmes de suspense foram adicionados ao catálago do Netflix. Se você também é um amante do gênero e não quer perder nada, fique ligado na nossa listinha abaixo com 5 dicas para serem vistas no serviço de streaming mais popular do planeta:

'Obsessão secreta' (2019)

Quando Jennifer acorda com amnésia após um ataque traumático, é seu marido que cuida dela. Mas logo ela percebe que o perigo ainda não acabou.

'Mentiras perigosas' (2020)

Uma cuidadora herda os bens de seu paciente. Mal sabe ela que essa riqueza inesperada também trará segredos sombrios, traições e perigos.

'A casa' (2020)

Um publicitário desempregado começa a perseguir os novos moradores de sua antiga casa com intenções cada vez mais sinistras.

'O filho protegido' (2019)

Nesse suspense psicológico, a vida do pintor Lorenzo sai do controle quando ele começa a achar que sua esposa está tentando distanciá-lo de seu filho.

'Vende-se esta casa' (2018)

Depois de uma tragédia, uma mãe e o filho adolescente vão viver nas montanhas numa casa desocupada de parentes. Lá, forças aterrorizantes e misteriosas os aguardam.

E aí, partiu maratonar?