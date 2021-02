Irmãos em ‘Bridgerton’ são melhores amigos na vida real

Na série ‘Bridgerton’, Daphne e Anthony são irmãos, mas não têm uma relação amistosa. Enquanto ela está à procura de um marido, ele faz de tudo para livrá-la do que ele considera candidatos inferiores para a moça. Os dois vivem conflitos na trama que se estendem aos demais personagens.

Mas, se na ficção eles brigam, na vida real podemos dizer que os dois nutrem uma amizade. O ator Jonathan Bailey declarou para a Cosmopolitan britânica sobre a colega Phoebe Dynevor: “Phoebe se tornou uma grande amiga, me sinto incrivelmente orgulhoso dela e quero protegê-la, como um irmão mais velho”.

Os dois são britânicos, Jonathan tem 32 anos e Phoebe 25. No instagram de Phoebe, uma foto dos dois chamou a atenção dos fãs da atriz e da série. Na legenda, ela escreve: “Amo todos vocês, humanos ridiculamente maravilhosos”.

A segunda temporada da série já está confirmada e as gravações devem começar em março. A estreia deve acontecer no primeiro semestre de 2022. Os dois atores estão confirmados para a produção, que deve centrar-se no personagem Anthony Bridgerton.