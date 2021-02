Bridgerton: 5 fatos que sabemos até agora sobre a segunda temporada

A Netflix confirmou, através de sua conta oficial no Twitter, que a série Bridgerton já foi vista por mais de 63 milhões de assinantes em janeiro, o que coloca a produção perto dos maiores hits da plataforma, como ‘The Witcher’, ‘La Casa de Papel’, ‘Stranger Things’ e ‘Tiger King’. Se você já assistiu a primeira temporada, já sabe do que se trata a história, onde se passa a trama e os principais personagens.

In their first four weeks, it's projected that 63 million households will have courted Shondaland's Bridgerton and 44 million households will have suited up for Robert Rodriguez's We Can Be Heroes, making this our biggest viewing week between Christmas and New Year's ever! pic.twitter.com/dWoLCWn6NO

— Netflix (@netflix) January 4, 2021