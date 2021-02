10 itens temáticos de 'The Legend of Zelda' em comemoração aos 35 anos da série

Em 21 de fevereiro de 1986, foi lançado "The Legend of Zelda", um dos games considerados entre os melhores jogos eletrônicos de todos os tempos. Trinta e cinco anos depois, a série expandiu-se em 19 jogos principais em todos os consoles de jogos da Nintendo, além de uma série de spin-offs. Criada para a Nintendo por Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, os jogos se passam no reino de Hyrule, num ambiente de fantasia, sua jogabilidade mistura aventura, ação e alguns elementos de RPG (sigla em inglês para role-playing game). A série é muito apreciada por suas tramas complexas, quebra-cabeças e jogabilidade. Até o lançamento mais recente, em 2019, com The Legend of Zelda: Links Awakening, a série inteira vendeu, segundo dados da Nintendo, mais de 90 milhões de unidades em todo o mundo.

A história de The Legend of Zelda – A série é protagonizada por Link; um jovem herói pertencente a raça Hylian, essa raça constituí de um povo com orelhas grandes semelhantes a elfos. O herói possui um vínculo com a Princesa Zelda; uma reencarnação da deusa Hylia e princesa do reino de Hyrule. Cada jogo possui um enredo e objetivo distinto apesar de que frequentemente o objetivo principal de Link nos jogos seja proteger o reino de Hyrule e a Triforce do antagonista Ganon. A Triforce é uma relíquia deixada pelas deusas criadoras do reino: Din, Farore e Nayru, representando as virtudes da coragem, sabedoria e poder respectivamente.

Selecionamos 10 itens, entre jogos, consoles, acessórios e souvenirs, para gamers e colecionadores que são fãs de Link e da princesa Zelda. Confira:

1. Legend of Zelda: Links Awakening – Compre a partir de R$ 349,00.







2. The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild (Nintendo Switch) – Compre a partir de R$ 409,90.







3. The Legend of Zelda: Majora's Mask (Nintendo 3DS) – Compre a partir de R$ 419,90.







4. The Legend of Zelda: The Wind Waker (Nintendo WII U) – Compre a partir de R$ 229,90.







5. Console New Nintendo Switch Cinza (versão nacional) – Compre a partir de R$ 2.689,90.







6. Controle Nintendo Joy con Verde e rosa Nintendo Switch (Nacional) – Compre a partir de R$ 499,99.







7. Aparador de Livros e Jogos Zelda Escudo Link – Compre a partir de R$ 94,48.







8. The Legend of Zelda Statue Skyward Link – Compre a partir de R$ 298,99.







9. Flauta Ocarina de Cerâmica Instrumento Musical de The Legend of Zelda – Compre a partir de R$ 119,99.







10. The Legend of Zelda Encyclopedia (Inglês) – Compre a partir de R$ 195,17.







