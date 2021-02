WandaVision: próximo episódio da série da Marvel será homenagem a Modern Family

Cenas divulgadas hoje (quinta-feira, 18/02) no programa de televisão matinal Good Morning America, dos Estados Unidos, indicaram que o próximo episódio de WandaVision – que entra no ar amanhã (sexta-feira, 19/02), na Disney Plus – será uma homenagem a Modern Family.

Produzida pela rede American Broadcasting Company (ABC), Modern Family foi transmitida de 2009 a 2020 e ganhou um total de 22 Emmys. A série de comédia adotava o formato de um sitcom e de um documentário, mas sem realmente ser nenhum dos dois. E é exatamente isso o que vemos nas cenas de WandaVision que foram divulgadas hoje.

VEJA MAIS:

A homenagem não seria exatamente uma surpresa, dado que a primeira minissérie produzida pela Marvel Studios vem homenageando sucessos de outras décadas como I Love Lucy, dos anos 1950, e The Dick Van Dyke Show, dos anos 1960. Esse será o sétimo episódio da série, que terá um total de apenas nove (para a tristeza dos fãs).

Confira abaixo as cenas liberadas que foram liberadas hoje, mas não se esqueça: o episódio completo já vai estar disponível para streaming amanhã (sexta-feira, 19/02) na Disney Plus.