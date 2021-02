La Casa De Papel: A fuga final pode ter sido desvendada pelos fãs

Em diversas ocasiões, os fãs de séries famosas elaboram teorias que acabam se concretizando graças às pistas que hoje se espalham rapidamente pela Internet. O fenômeno “La Casa De Papel” é uma das produções que conta com seguidores assíduos e que podem ter desvendado a fuga final da trama.

Com as gravações da quinta temporada chegando cada vez mais perto do fim, algumas pistas surgiram nas redes sociais. Recentemente, o criador da série, Alex Pina, compartilhou uma foto com uma pista que não passou despercebida.

Confira mais sobre "La Casa De Papel":

A imagem deu o que falar ao mostrar de abas no navegador do computador de Pina com a pesquisa “mina granito abandonada”. É importante recordar que sua nova série, “Sky Rojo”, já teve as gravações finalizadas e a busca poderia ser motivada pelo roteiro de “La Casa De Papel”.

LCDP5 Teoría: En la foto compartida por Pina, se lee en las pestañas abiertas: ‘Mina granito abandonada’ y sabemos que Sky Rojo ha terminado el rodaje. Es para LCDP. Se esconderá la banda ahí a su salida del Banco? Gracias @C_SpanishOncer! Menudo ojo!#Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/OD2QvnV1tc — VoiceofReason (@VoRLCDP) February 16, 2021

Um carro para todo terreno com diversas câmeras para gravações velozes também foi visto nos sets de gravação. Por isso, é bem possível que os episódios finais acompanhem uma fuga veloz e complexa para uma mina de granito abandonada, um esconderijo perfeito para a Resistência.