Lista da Ecad mostra que marchinhas clássicas ainda são sucesso no Carnaval

Carnaval, propriamente dito, não teve neste ano. Então, nos resta observar a folia de outros tempos. Levantamento feito pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) sobre as músicas mais tocadas nessa época mostra que a prática de olhar para o passado é comum até quando tem bloco e desfile à solta.

No top 50 das músicas mais ouvidas em bailes, casas de diversão, eventos de rua, shows e trios elétricos, os 19 primeiros lugares pertencem a marchinhas clássicas, encabeçadas por “Mamãe eu quero”, composição de Jararaca e Vicente Paiva, hit do Carnaval de 1937 na voz de Carmen Miranda.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

“Cabeleira do Zezé”, de João Roberto Kelly e Roberto Faissal, “Me dá um dinheiro aí”, de Ivan Ferreira, Glauco Ferreira e Homero Ferreira, “A jardineira”, de Humberto Carlos Porto e Benedito Lacerda e “Marcha do remador”, de Antonio Almeida e Castelo, completam as primeiras posições.

A partir do 20º lugar, a lista abandona as marchinhas, mas também marca um Carnaval de outras eras. Trata-se do samba-enredo “Peguei um ita no Norte”, da Salgueiro em 1993, conhecido pelos versos “Explode coração/Na maior felicidade”.

Na lista, não cabem apenas músicas criadas exclusivamente para salões com serpentina e confete. Composições de Tim Maia, Jorge Benjor, hits da axé music como “Arerê”, Rebolation”e “Lepo Lepo” dividem espaço até com música escrita para o público infantil, caso de “Ilariê”, de Cid Guerreiro, Dito e Marlene Mattos, gravada por Xuxa em 1988.

1 – “Mamãe eu quero”

2 – “Cabeleira do Zezé”

3 – “Me dá um dinheiro aí”

4 – “A jardineira”

5 – “Marcha do remador”

6 – “O teu cabelo não nega”

7 – “Cidade maravilhosa”

8 – “Allah-la-ô”

9 – “Ta-hi”

10 – “Maria Sapatão”

11 – “Cachaça”

12 – Vassourinhas

13 – “Saca-rolha”

14 – “Mulata yê yê yê”

15 – “Índio quer apito”

16 – “Quem sabe, sabe”

17 – “Marcha da cueca”

18 – “Sassaricando”

19 – “Aurora”

20 – “Peguei um ita no Norte”

21 – “Ilariê”

22 – “É hoje”

23 – “Vai com jeito”

24 – “Turma do funil”

25 – “Nós os carecas”

26 – “Tesouro de pirata”

27 – “Não quero dinheiro”

28 – “Caiu na rede”

29 – “Sorte grande”

30 – “Vou festejar”

31 – “Pó de mico”

32 – “Arerê”

33 – “Daqui não saio”

34 – “Transplante de corinthiano”

35 – “País tropical”

36 – “Balancê”

37 – “Superfantástico”

38 – “Na base do beijo”

39 – “Tindolelê”

40 – “Zé Pereira”

41 – “Lepo lepo”

42 – “Touradas em Madrid”

43 – “Praieiro”

44 – “Dança da mãozinha”

45 – “Rebolation”

46 – “Colombina yê yê yê”

47 – “Dança do vampiro”

48 – “O amanhã”

49 – “De bar em bar, Didi, um poeta”

50 – “Bota a camisinha”