12 câmeras e acessórios fotográficos para quem sonha ser influenciador digital ou youtuber

Os smartphones se tornaram extensão do corpo humano. Eles reúnem foto, vídeo, chamadas, mensagens, edição de imagens… Mesmo assim, para quem quer ser youtuber ou digital influencer que são as celebridades do século XXI isso pode não ser o suficiente. O ideal é ter um pequeno estúdio de fotografia e vídeo onde a criatividade do usuário pode ser expandida. Segundo o Google, somente no YouTube a cada minuto são geradas 500 novas horas de conteúdo e a maior parte dessa produção não é feita por smartphones.

Embora na primeira década do século os próprios smartphones tenham feito a venda de câmeras despencar – segundo dados de 2020 da consultoria InfoTrends, entre as 1,2 trilhão de fotos tiradas no mundo em 2017, 85% foram com smartphones -, novos lançamentos têm proporcionado uma retomada do mercado.

A chamada “Guerra da Mirrorless” tem feito o mercado migrar para essa nova tecnologia renovando as vendas. Para quem não sabe, mirrorless é o nome que a mídia está dando para a opção que os fabricantes fizeram em substituir suas linhas de câmeras digitais convencionais (com espelho) pela tecnologia sem espelho.

Selecionamos 12 itens, entre câmeras, iluminação e acessórios, para quem quer dar os primeiros passos profissionais nesse mercado. Confira:

1. Câmera Digital Canon EOS M100 Mirrorless com Lente 15-45mm – Compre a partir de R$ 3.568,56.







2. Câmera Canon EOS Rebel T7 – Compre a partir de R$ 2.660,00.







3. Câmera Nikon Coolpix W300 4K 16mp 30m Wi-Fi GPS Bluetooth Amarela – Compre a partir de R$ 3.299,00.







4. Eocean Tripé selfie stick de 136cm – Compre a partir de R$ 159,00.







5. Cartão SanDisk 128GB Extreme SD – Compre a partir de R$ 349,99.







6. Mochila Fotográfica Impermeável Compacta para Câmeras DSLR e Mirrorless – Compre a partir de R$ 159,00.







7. Kit Especial GoPro Câmera Hero 7 Black com Cartão 32GB Extreme, Bateria Extra, Caixa de Proteção, Carregador Veicular e Dry – Compre a partir de R$ 2.999,00.







8. Kit de Iluminação Duplo com Softbox 50x70cm Tripé de 2m e Bolsa Transporte – Compre a partir de R$ 499,99.







9. Projetor Epson PowerLite 3500 Lumens HDMI Branco Bivolt – Compre a partir de R$ 4.055,00.







10. Conjunto Suporte Fundo Infinito Fotográfico com 4 Barras 3 Metros – Compre a partir de R$ 305,95.







11. Fundo Chroma Key Verde em Tecido Oxford 2×2,80m para Estúdio Fotográfico – Compre a partir de R$ 174,99.







12. Fotografia: um guia para ser fotógrafo em um mundo onde todos fotografam – Compre a partir de R$ 60,90.







*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.