Vovó conselheira viraliza no Instagram do neto

Leonardo Darcadia tem 20 anos, é ator e tem mais de 634 mil seguidores no Instagram. Mas, são os conselhos de sua avó, dona Maria do Carmo, de 92 anos, que chamam a atenção dos seguidores. “Minha namorada ficou com meu melhor amigo”, perguntou um seguidor. “Você acha que ele era mesmo seu amigo? Cai fora!”, respondeu a vovó com a gargalhada de Leonardo ao fundo. “Os jovens têm muito que aprender com ela! Objetiva nos conselhos! Amo!”, comentou um seguidor.

Um dos vídeos mais vistos obteve mais de 1 milhão de visualizações, 129 mil likes e mil comentários. Confira esse vídeo abaixo:

Leia mais:

Em 2019, Leonardo morou na Irlanda e revia vídeos gravados com a avó para matar a saudade. Quando voltou ao Brasil, em julho de 2020, foi morar próximo da avó, em Mogi Guaçu, e começou a postar vídeos com ela respondendo perguntas dos seguidores. O resultado foi um “boom” de engajamento na rede social. Leonardo gravou a reação da avó após vê-lo de volta ao Brasil: “Uma boa viagem e que você venha para eu ver essa cara mais linda do mundo”, disse ela segundos antes de se surpreender com a chegada do neto. Veja aqui.

Em entrevista ao UOL, Leonardo disse que sua avó é “uma figura” e que sempre foi divertida. Dona Maria do Carmo, carinhosamente chamada de Carminha pelo neto, disse que se surpreendeu com o sucesso dos vídeos que grava com ele, um dos seus passatempos favoritos durante o isolamento.