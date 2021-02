Músico do ‘Demônios da Garoa’ morre de covid-19

O músico Izael Caldeira, 79 anos, integrante do grupo ‘Demônios da Garoa’, morreu nesta segunda-feira, em São Paulo, vítima da covid-19.

Izael entrou no gupo em 1999, tocava timba e também cantava.

Ele contraiu o coronavírus no início de fevereiro e estava hospitalizado, mas não resistiu à doença. Izael deixou esposa, 5 filhos, 9 netos e 1 bisneto.

Nas redes sociais, o grupo lamentou a morte do integrante:

"É com profunda tristeza e com nossos corações completamente apertados que comunicamos a todos o falecimento do nosso amado irmão Izael. Ainda sem acreditar que perdemos uma das vozes mais lindas desse País, um ser humano ímpar e que vai deixar muitas, mas muitas saudades… obrigado por tudo, Iza"