Navegue no ‘Navio Pirata’ de BaianaSystem

Sem o Carnaval em fevereiro, a banda BaianaSystem levou toda a energia do trio elétrico ao estúdio. Assim nasceu o projeto “OxeAxeExu”, novo disco dividido em três atos. O primeiro e já lançado “Navio Pirata” leva o nome de seu famoso bloco de rua.

A faixa “Reza Forte”, com participação de BNegão, abre os trabalhos como quem começa uma grande aventura pelo mar. A mistura de ritmos, tão característica do grupo, segue brilhando, com elementos do samba, reggae e dub, com letra que enaltece amuletos de proteção que os acompanham na jornada.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A viagem faz parada na Tanzânia, país africano influenciado pela cultura árabe. O resultado é a acelerada “Nauliza”, com versos em português e no dialeto suaíli. De volta à América Latina, a banda navega pela Jamaica em “O que não me destrói me fortalece”, com Céu, e aporta na América Central em “Chapéu Panamá”.

Os dois atos restantes de “OxeAxeExu” chegam ao streaming em março, com os nomes “Recital instrumental” e “América do Sol”.