12 partes essenciais para quem quer montar seu computador customizado

Você já pensou em montar seu próprio computador? Não, não estamos dizendo para você virar técnico e abrir uma empresa de montagem, mas pode ser bastante útil e até educativo para você e sua família entender como funciona essa máquina tão fundamental no nosso dia a dia.

Seja para um computador gamer, seja para um computador para trabalhos gráficos ou de vídeos, a montagem pode ser mais vantajosa do que simplesmente comprar um aparelho pronto. Escolhendo as próprias peças é possível dar mais capacidade e desempenho ao conjunto pagando menos. E sejamos sinceros: montar você mesmo pode ser muito divertido. Existem centenas de tutoriais na internet que mostram cada uma das etapas (nós escolhemos esse: clique aqui!). Por fim, envolver as crianças também é uma forma de fazê-las conhecer como essa tecnologia funciona. Você vai se surpreender com o nível de sofisticação que alguns aparelhos podem ter como sistema de resfriamento a água – que funciona exatamente como no motor do carro que alterna o ligamento da ventoinha para on ou off quando necessário.

Em resumo, os componentes principais de um PC são: gabinete, CPU, placa de vídeo, memória RAM, HD/SSD, mouse, teclado, monitor, fonte de alimentação, cooler e placa-mãe. Selecionamos os 12 itens disponíveis no e-commerce para dar uma ideia de valores. Confira:

1. Gabinete Cooler Master MasterBox – Compre a partir de R$ 423,41.







2. Memória HyperX Fury 8 gigabytes – Compre a partir de R$ 299,99.







3. Processador Intel Core i3 – Compre a partir de R$ 679,85.







4. Placa-mãe para jogos Intel com iluminação LED – Compre a partir de R$ 579,00.







5. Kit Memória SSD Kingston 240 gigabytes – Compre a partir de R$ 299,90.







6. Fonte 600W Tt Smart Rgb All Sleeved Cables Thermaltake – Compre a partir de R$ 639,00.







7. Processador AMD Ryzen 8 núcleos – Compre a partir de R$ 2.587,75.







8. Mouse Gamer Thermaltake – Compre a partir de R$ 190,90.







9. Teclado Esports Poseidon Axis – Compre a partir de R$ 754,38.







10. Monitor 27″ Led Samsung Full Hd Hdmi Curvo Super Slim – Compre a partir de R$ 1.259,00.







11. WaterCooler Corsair Hydro – Compre a partir de R$ 1.997,92.







12. Placa de video Nvidia Geforce GTX 750 – Compre a partir de R$ 764,59.







BÔNUS: Jogo de Bits Ponteiras de Precisão com 31 Peças – Compre a partir de R$ 63,00.







