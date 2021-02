10 títulos curiosos para quem gosta de colorir os livros antiestresse para adultos

O pioneiro foi "O jardim secreto", livro antiestresse de colorir para adultos que no ano de seu lançamento em 2015 vendeu mais de 800 mil exemplares. Depois disso, foi uma enxurrada de livros e as cifras ultrapassam 20 milhões de unidades vendidas. O fenômeno dos livros também fez subir em mais de 200% as vendas de lápis de cor no Brasil.

Mesmo mais de 5 anos depois da "febre" que tomou conta do mercado e dos consumidores, ainda existem dezenas de títulos, mas se você cansou de pintar mandalas ou paisagens abstratas, nós selecionamos 10 títulos diferentes – que incluem desde vitrais, franquias de filmes, personagens de livros, obras de arte e até zumbis -, para quem ainda gosta do hobby. Confira:

1. Summer Nights Coloring Book – Compre a partir de R$ 67,31.







2. Vitrais para colorir – Compre a partir de R$ 17,90.







3. Arte e Cor "Star Wars" – Compre a partir de R$ 19,90.







4. Arte russa e matrioskas para colorir – Compre a partir de R$ 17,90.







5. O Livro de Colorir das Criaturas Mágicas de Harry Potter – Compre a partir de R$ 19,90.







6. Onde Está Wally? em versão para colorir – Compre a partir de R$ 40,05.







7. Zumbis para Colorir – Compre a partir de R$ 20,38.







8. Grandes obras de arte para colorir: De Botticelli a Picasso – Compre a partir de R$ 20,84.







9. Mini Pusheen Coloring Book – Compre a partir de R$ 42,33.







10. Inspiração Amazônia – Compre a partir de R$ 15,77.





BÔNUS: Lápis de Cor Faber-Castell EcoLápis Supersoft 50 Cores – Compre a partir de R$ 94,60.







*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.