5 presentes inspirados no 'Valentine's Day' mesmo a data não sendo comemorada no Brasil

O 14 de fevereiro é conhecido no mundo todo como "o dia mais romântico do mundo". Menos no Brasil. Chamado "Valentine's Day" (ou Dia de São Valentim), a data celebra o que é conhecido no país como Dia dos Namorados. Um momento: o dia dos namorados não é apenas em junho? Pois é. Aqui a data é dedicada a outro santo. Desde 1948, o país celebra essa data romântica em 12 de junho. Ela coincide com a véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido como santo casamenteiro, mas o motivo para isso tem pouco a ver com o significado religioso – foi exclusivamente comercial.

A ideia de estabelecer uma comemoração de "Dia dos Namorados" veio do publicitário João Dória, pai do atual governador de São Paulo. Dono da agência Standard Propaganda, ele foi contratado pela loja Exposição Clipper com o objetivo de melhorar o resultado das vendas em junho, que sempre eram muito fracas.

Inspirado pelo sucesso do Dia das Mães, Doria instituiu outra data comemorativa para trocar presentes no ano: o Dia dos Namorados. Junho foi escolhido porque era justamente o mês de desaquecimento das vendas. A escolha do dia 12 teve a ver com o fato de ser véspera da celebração de Santo Antônio, que já era famoso no Brasil por ser o santo casamenteiro. Dória criou a primeira propaganda que instituiu a data no país.

"Não é só com beijos que se prova o amor!", dizia um slogan do primeiro Dia dos Namorados brasileiro. "Não se esqueçam: amor com amor se paga", afirmava outro. A propaganda foi considerada a melhor do ano pela Associação Paulista de Propaganda à época. A data começou a "pegar" no Brasil no ano seguinte, quando mais regiões começaram a aderir a ela – posteriormente, a comemoração se tornou nacional.

Selecionamos 5 presentes que são boas ideias para manter o romance entre os casais e que podem ser comprados antecipadamente para a data brasileira ou para presentear imediatamente. Confira:

1. Rosas artificiais – Compre a partir de R$ 168,06.







2. Relógio criativo de derretimento – Compre a partir de R$ 125,99.







3. Docooler Caixa de Música de Manivela de Madeira – Compre a partir de R$ 81,68.







4. Caixa Porta Bombom – Compre a partir de R$ 99,90.







5. Anel inteligente Smartphone Android – Compre a partir de R$ 115,65.







*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.