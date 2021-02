10 itens temáticos sobre dinossauros para desenvolver a personalidade das crianças

Não é incomum que crianças na faixa entre 2 e 6 anos de idade comecem a desenvolver interesses bastante específicos, muitas vezes complexos mesmo para adultos. Dinossauros são um dos temas mais comuns, mas também astronomia, um artista ou banda de antigamente, como os Beatles ou Elvis – temas que podem desaparecer ou se tornarem singularidades da personalidade dos adultos que tais crianças se tornarão.

Tiranossauro, Diplodoco, Estegossauro, Pliossauro, Titanossauro, Triceratops, Velociraptor… Diga um desses nomes para quaisquer crianças acima de três anos de idade e é bem capaz dela saber exatamente de qual animal você está falando como também seus hábitos alimentares e onde seus fósseis foram descobertos. Exagero?

Uma pesquisa realizada pelas universidades de Indiana e Wisconsin, porém, apontam que tais interesses podem trazer mais benefícios do que simplesmente o desenvolvimento de tais personalidades e a fofura de assistir as crianças em suas obsessões. Segundo a pesquisa, esse tipo de interesse, especialmente os que exigem domínio abstrato e conceitual, são capazes de “elevar a perseverança, melhorar a atenção e ampliar as habilidades de pensamento complexo assim como de processar informações”.

Segundo os pesquisadores, a maneira com que crianças pesquisam, por exemplo, os dinossauros, será determinante para que, mais tarde, se desenvolvam estratégias diante de dilemas e novas situações em suas vidas. Assim, que tal incentivar ainda mais o interesse dos pequenos pelo tema e ajudá-los a desenvolver sua personalidade futura? Selecionamos 10 itens temáticos, entre brinquedos e livros, que estão entre os mais procurados no e-commerce brasileiro. Confira:

1. Robotic T-Rex – Compre a partir de R$ 169,90.

2. Quebra-cabeça 3D Velociraptor 51 peças – Compre a partir de R$ 39,90.

3. Kit de Dinossauro de Pintura 64 Unidades – Compre a partir de R$ 166,15.

4. Fantasia inflável infantil de dinossauro para festas de Halloween, Carnaval e Cosplay – Compre a partir de R$ 331,31.

5. Barraca Infantil Grande Casa dos Dinossauros Colorida – Compre a partir de R$ 120,35.

6. Kit de Massinhas Dinossauros – Compre a partir de R$ 43,68.

7. Dino Papa Tudo – Compre a partir de R$ 89,99.

8. Ovo Surpresa Unitário Dinossauros – Compre a partir de R$ 36,90.

9. Quebra-cabeça Dinossauro com alfabeto de madeira 26 peças – Compre a partir de R$ 114,60.

10. O Grande Livro dos Dinossauros: Perguntas e Respostas – Compre a partir de R$ 21,90.



