2021 vem nos brindando com várias séries de TV novas. Apesar de ainda estarmos no segundo mês do ano, vários títulos incríveis já foram lançados.

Para não perder nada do que está rolando, fique atento à listinha da Fotogramas com 6 séries novas que você deveria estar vendo agora. Todas elas estão disponíveis em plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime Video. Confira abaixo:

It's a sin (HBO)

A minissérie de 5 episódios criada por Russell T. Davies, de 'Years and Years', mostra a vida de quatro jovens homossexuais na Londres dos anos 80 – uma década marcada pela descoberta do vírus da AIDS e pelo preconceito.

WandaVision (Disney +)

‘WandaVision’, a primeira minissérie de TV produzida pela Marvel Studios estreou há pouco tempo na Disney Plus, mas já está causando um verdadeiro rebuliço entre nerds e geeks. Os eventos mostrados em seus seis primeiros episódios (que são todos ambientada no universo cinematográfico da Marvel) se passam após os acontecimentos do filme 'Vingadores: Ultimato', de 2019.

A história do palavrão (Netflix)

Nessa série documental, Nicolas Cage aborda a origem e a importância cultural dos principais palavrões da língua inglesa.

Faz de conta que é NY (Netflix)

Não precisa viajar para Nova York para saber como é a cidade: para isso, basta ver alguns filmes de Martin Scorsese, Woody Allen e Spike Lee. Agora, se você quiser entender como é 'a cidade que nunca dorme', não perca 'Faz de conta que é NY', parceria de Scorsese com a sarcástica escritora Fran Lebowitz.

Lupin (Netflix)

A série francesa estrelada por Omar Sy foi lançada em janeiro, mas já é considerada um dos maiores fenômenos de audiência da história da Netflix. Não é para menos: a história do ladrão de casaca Assane Diop é viciante.

Fate: a saga winks (Netflix)

Sendo uma adaptação live-action de um desenho animado que marcou a infância de muita gente, era claro que a série geraria polêmica. Entretanto, 'Fate: a saga winks' supera a questão com puro entretenimento adolescente e um mundo fantástico (em ambos os sentidos da palavra).

Agora é só escolher uma delas e maratonar! Partiu?