2021: corrida de carros voadores começará a ser realizada ainda este ano

Quem não se lembra da sequência da corrida de pods em ‘Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma’? Agora, o que era ficção-científica virou realidade.

O primeiro carro de corrida voador do mundo acaba de ser anunciado. E sim: ele se parece com um daqueles pods das cenas do filme de 1999. O Airspeeder Mk3, veículo elétrico operado de forma remota, vai estrear nas pistas ainda em 2021. Segundo a sua fabricante, a startup australiana Alauda Aeronautics, o modelo tripulado será lançado em 2022.

Reprodução / IFLS

De acordo com o IFLS, a velocidade máxima de um Mk3 é de 120 km/h. Todos eles possuem 8 hélices individuais, em um sistema de funcionamento semelhante ao de um drone.

"As primeiras corridas de carros voadores elétricos do mundo serão o automobilismo mais emocionante e avançado do planeta." – Declarou Matt Pearson, fundador da Alauda, através de um comunicado. Ele afirma que, assim como os carros de Fórmula 1, os veículos futuristas também podem fazer curvas fechadas.

Para evitar acidentes, os airspeeders são equipados com o LiDAR (uma tecnologia de sensoriamento remoto que usa lasers para medir distâncias entre objetos) e radar, que ciram um ‘campo de força virtual’ ao redor da nave.

Além do aspecto futurista da coisa, o novo esporte também é anunciado um avanço no tema da sustentabilidade: ao contrário de um carro de Fórmula 1, o Mk3 não polui o meio ambiente, por ser 100% elétrico.