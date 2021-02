10 itens mais vendidos no e-commerce que ajudaram a segurar as vendas no comércio varejista

As vendas do comércio varejista caíram 6,1% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira (10) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a queda mais intensa para um mês de dezembro de toda a série histórica, iniciada em 2000.

Apesar dos resultados negativos, o acumulado de 2020 fechou com alta de 1,2%. É a quarta vez consecutiva que o comércio apresenta alta anual: 2,1% em 2017; 2,3% em 2018 e 1,8% em 2019. Com o recuo de dezembro, as vendas do varejo se igualaram ao patamar de fevereiro, período pré-pandemia. Segundo os especialistas, o que segurou a queda das vendas foi o aumento das compras pelo comércio eletrônico que, por sua vez, cresceu mais de 110% em 2020.

Selecionamos 10 itens, de várias categorias, que estão entre os mais procurados no site da Amazon Brasil. Se você ainda não aderiu, talvez seja a hora de começar. Confira:

1. Fraldas Pampers Recém-Nascido Premium Care 36 Unidades – Compre a partir de R$ 26,69.







2. Protetor Solar Todo Dia Sundown FPS 30 130ml – Compre a partir de R$ 28,82.







3. Novo Echo Dot (4ª Geração): Smart Speaker com Alexa Cor Azul – Compre a partir de R$ 331,55.







4. Fone De Ouvido Headset Gamer Com Led Warrior – Compre a partir de R$ 135,00.







5. Cadeira Gamer Profissional Preta ThunderX3 – Compre a partir de R$ 1.661,45.







6. Comedouro GermanHart Dual Azul 250ml – Compre a partir de R$ 18,63.







7. Kit para Churrasco 15 Peças Tramontina Natural – Compre a partir de R$ 99,99.







8. Máscara Lupo AU Fit Colors 2 unidades – Compre a partir de R$ 69,99.







9. Maleta de ferramentas kit com 129 peças – Compre a partir de R$ 141,00.







10. Kit Inicial de Magic The Gathering Arena 2 Decks de Iniciante – Compre a partir de R$ 79,90.







*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.