‘Sex and The City’: por que a Samantha não estará na nova série?

A produção de uma nova série do universo ‘Sex and The City’ foi confirmada pela protagonista Sarah Jessica Parker e se chamará ‘And Just Like That…’. Com 10 episódios, a trama se passará em Nova York em plena pandemia. “Seguirão Carrie, Miranda e Charlotte, que navegaram pela viagem desde a complicada realidade da vida e da amizade aos 30 anos, até a ainda mais complicada realidade de vida e amizade dos 50 anos”, disse Parker em entrevista ao portal Tv Line.

Reprodução: HBO

Leia mais:

Desde dezembro do ano passado, Kim Cattrall, que interpreta a personagem Samantha Jones, manifestou os seus desejos de boa sorte sobre a nova produção e confirmou que não fará parte dela. Em sua conta oficial no Instagram, em uma publicação de fevereiro de 2018, a atriz escreveu sobre Sarah Jessica Parker: “Você não é minha família. Você não é minha amiga. Então, estou escrevendo para dizer a você pela última vez que pare de explorar nossa tragédia a fim de restaurar sua personalidade de ‘garota legal’. A declaração aconteceu no contexto do desaparecimento e morte do irmão de Kim.

Parker sabe da decisão de Cattrall desde 2016, quando disse “Nunca fomos amigas”. As gravações de ‘And Just Like That…’ estão programadas para começar no final da primavera no hemisfério norte e ainda não há data de lançamento prevista pela HBO Max.