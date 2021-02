BandNews FM lança campanha que valoriza a forte presença do ouvinte na programação

Hoje, no dia em que completa-se dois anos da morte do jornalista Ricardo Boechat, a BandNews FM lança uma nova campanha para celebrar o legado de seu mais famoso âncora: a participação ativa dos ouvintes como fonte de conteúdo da programação.

A campanha “No Ar” vai estimular a participação ativa dos ouvintes na programação da rádio, exatamente como Boechat fez nos dez anos que esteve por lá. Spots, filmes de TV, publicidade digital e externa, como painéis em abrigos de ônibus, serão implantados nas 13 cidades em que a emissora opera: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Porto Alegre, Maringá, João Pessoa, Salvador, Fortaleza, Goiânia e Manaus.

O slogan “em 1 segundo tudo pode mudar” foi adaptado e passou a ser “em 1 segundo tudo pode mudar com o seu áudio ou com a sua mensagem ou com o seu contato”.

“Essa campanha vem para enfatizar aquilo que diferencia a BandNews FM, que é estar sempre ao lado do nosso ouvinte”, explica Sheila Magalhães, editora executiva de Jornalismo e apresentadora da BandNews FM. São diversas plataformas de interação, de troca e de ajuda para os dois lados, porque são os ouvintes que dão a dimensão de cada notícia, e que, muitas vezes, nos trazem essas notícias. São milhares de vozes que encontram os microfones abertos.”