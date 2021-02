5 itens decorativos do ano novo chinês que podem melhorar o Feng Shui da sua casa

O Ano-Novo Chinês é uma referência à data de comemoração do ano-novo adotada por diversas nações do oriente que seguem um calendário tradicional distinto do ocidental, o calendário chinês. O ano-novo chinês se inicia no primeiro dia em que a Lua está na fase nova.

Em 2021 o início do ano ocorre em 12 de fevereiro, quando começa o Ano do Boi (Búfalo) de Metal, que corresponde ao ano 4719 do calendário chinês, cujo término acontecerá em 31 de janeiro de 2022. O boi é o segundo animal do zodíaco chinês. Os 12 signos do horóscopo chinês são utilizados para representar os anos. Como o ciclo se repete a cada 12 anos, 2020 encerrou um ciclo representado pelo rato, e em 2021 um novo ciclo se inicia, com o boi.

Segundo a astrologia chinesa, espera-se a chegada de um ano de trabalho árduo e de superação. O sucesso será fruto de muita disciplina, perseverança e dedicação. Para marcar a data, selecionamos 5 itens decorativos para você ter e que podem inclusive ajudar no Feng Shui da casa – que é uma prática pseudocientífica originária da China antiga que alega usar forças energéticas para harmonizar os indivíduos com o ambiente ao seu redor. O termo feng shui se traduz literalmente como "vento-água". Confira:

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.