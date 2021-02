Vídeo: Elton John e Michael Caine viram garotos-propaganda da vacina contra covid-19

O cantor Elton John e o ator e o ator Michael Caine acabam de se tornar garotos-propaganda da NHS, o serviço nacional de saúde da Grã-Bretanha, para incentivar a população inglesa a se vacinar contra a covid-19.

No vídeo, Elton, de 73 anos, diz que quanto mais pessoas se vacinarem, maiores as chances de erradicar a pandemia de covid-19 e ressalta que as vacinas atendem aos padrões necessários de segurança e qualidade.

Após fingir ser vacinado (Elton já havia tomado a vacina), o músico canta “Como você pode ver, I’m still standing, yeah, yeah, yeah”, em uma referencia ao hit de 1983.

Na sequência, Michael Caine, de 87 anos, é vacinado e diz: “acabei de receber a vacina da covid. Não dói”, diz.

O vídeo foi divulgado na Grã-Bretanha com um apelo da NHS para todos com 70 anos ou mais procurem os postos de saúde e tomem a vacina contra o coronavírus.