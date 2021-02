Antony Starr publica nova foto e aparece irreconhecível; fãs de ‘The Boys’ se manifestaram

Homelander, se dissermos este nome e você for fã de The Boys, possivelmente terá uma imagem em mente, não é mesmo?

Para os que não sabem, o personagem da série de super-heróis é interpretado pelo ator Antony Starr, que sempre tem que adotar uma mudança radical em seu visual para dar “cara” ao líder dos 7.

E surpreendendo os fanáticos de The Boys, Antony publicou uma foto recentemente em sua conta do Instagram em que aparece bastante diferente do que os telespectadores estão acostumados a assistir no streaming da Amazon.

Em um dos comentários deixados na imagem, uma internauta disse: “Como assim essa é a mesma pessoa que interpreta Homelander?”.

Quer ver qual é a foto que está repercutindo? Confira abaixo.