Universo 'Game of Thrones' vai ganhar série de animação na HBO Max

De acordo com a revista americana especializada em entretenimento Variety, as crônicas de gelo e fogo ganharão sua versão em animação. Mas ainda não há detalhes sobre os nomes envolvidos na produção. O que se sabe até agora é que a trama deve estrear em 2022 e trará uma história anterior à de Game of Thrones.

O foco central será a grande batalha em que os Targaryen conquistaram Westeros. A chamada “Guerra da Conquista” é o nome dado às várias empreitadas militares nas quais Aegon I Targaryen, apoiado por suas duas esposas-irmãs (Visenya e Rhaenys), seus dragões e seu pequeno exército conquistou Westeros.

Foto: Reprodução Infobae

A nova aposta da HBO já tem um título: se chamará 'House of the Dragon', segundo a Variety, e desvendará a história dos antepassados de Daenerys Targaryen, os famosos domadores de dragões.

O serviço de streaming da HBO, a HBO Max, foi lançado em maio de 2020 nos Estados Unidos e deve chegar ao Brasil cerca de um ano depois, em maio de 2021. Até lá, os fãs das crônicas de gelo e fogo precisam esperar.