Resumão! Isso é o que você precisa saber para começar a assistir a 17ª temporada de Grey’s Anatomy

Para quem não aguentava mais esperar, sim, a 17ª temporada de Grey’s Anatomy com episódios dublados estreia hoje (9), às 21h, no canal Sony. Sendo assim, poderão acompanhar as exibições, que acontecerão semanalmente, as pessoas que tiverem acesso ao canal pago e a esta grade de programação.

E o que os fãs podem esperar para o episódio 17×1?

Coronavírus! Para os que acompanharão a trama a partir de agora, verão que há um salto temporal, porém que não prejudica em nenhum momento a história de Grey’s Anatomy.

É importante reforçar que neste primeiro momento, a trama médica irá discutir sobre a atuação dos profissionais da saúde durante a pandemia e qual o impacto em suas vidas.

É importante estar preparado também para a história de Owen e Teddy que ao que tudo indica não terá evoluções.

E mais relevante ainda, é válido estar preparado para as reviravoltas e surpresas que a nova season reserva.

Ansioso para a nova temporada?

