O que eles pensam sobre ‘The Crown’? Confira o que a família real acha sobre a série

The Crown foi indicada ao Globo de Ouro 2021 seis vezes e é uma das séries de mais sucesso da Netflix, tanto que fez o serviço de streaming por assinatura dobrar o orçamento de produção no Reino Unido para US$ 1 bilhão, investindo em mais de 50 programas na região. De acordo com o porta-voz da própria Netflix, o Reino Unido é um mercado extremamente importante para a empresa e o investimento vem na hora certa.

A série já tem sua quinta e sexta temporadas confirmadas para 2022 e 2023, respectivamente, e estas devem ser as últimas da série. Mas, a trama ficcional histórica que retrata os principais acontecimentos do reinado da Rainha Elizabeth II, desde antes de sua coroação (em 1953), deve chegar até os anos 2000. Uma decisão apoiada pelo próprio criador da série, o roteirista britânico Peter Morgan. “Eu acho que há uma certa diferença de tempo para você escrever. Se você escrever automaticamente fica muito jornalístico pela proximidade do tempo. Se você espera uma geração, você pode escrever como um drama”, disse Morgan em entrevista ao Entertainment Weekly.

Foto: Divulgação

Leia mais:

Drama é o que não falta no roteiro de The Crown" E todo esse drama tem sido visto de diferentes formas sobre a própria família real. A começar pela matriarca, a Rainha Elizabeth II. Um cortesão real sênior afirmou à imprensa britânica de que a Rainha teria gostado da primeira temporada, mas não da segunda. Segundo ele, ela ficou chateada pela forma como o príncipe Philip é retratado como um pai insensível ao bem-estar de Charles, ficando particularmente irritada com a cena na qual Philip leva Charles para o colégio interno na Escócia.

Ao contrário da Rainha, o príncipe Philip parece não ter visto The Crown. O jornal The Daily Mirror publicou que fontes próximas ao palácio teriam informado que o príncipe teria dito “Não seja ridículo!” quando perguntado se havia visto a série.

A atriz Olivia Colman, que interpreta a Rainha na terceira e quarta temporadas, confirmou no programa de televisão Graham Norton Show que perguntou ao príncipe William se ele tinha assistido e ele disse que não. Porém, fontes próximas da família real informaram ao Daily Mail que ele “não estaria muito feliz” com a nova temporada, que retrata a difícil relação entre Charles e Diana. Segundo o jornal, ele “sente que os seus pais estão sendo explorados e apresentados de uma forma falsa e simplista apenas por dinheiro”.

Embora Harry e Meghan nunca tenham falado sobre a série publicamente, a escritora Katie Nicholl, autora de um livro sobre o príncipe Harry, disse: "Uma cozinheira talentosa, Meghan adorava fazer jantares extravagantes para Harry, e eles gostavam de ficar em casa e comer suas deliciosas refeições caseiras e assistir a filmes e programas de TV como The Crown, na Netflix".