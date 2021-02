La Casa De Papel: Ator revela spoiler sobre a trama dos episódios finais

Com data de estreia especulada na Internet, a nova e última temporada de “La Casa De Papel” marcará reviravoltas importantes na trama. Pep Munné, que interpreta o Fovernador na série, deixou um spoiler escapar.

No Instagram, ele compartilhou uma foto das personagens Manila, Tóquio, Lisboa e Estocolmo com a frase cuja tradução é “começa o matriarcado”, indicando que a quinta parte terá uma liderança feminina importante.

LCDP5: El Gobernador del Banco comparte esta foto en su IG. Podemos confirmar que se viene EL MATRIARCADO POR FIN en la Parte 5? #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/qBhlSFWpwY — VoiceofReason (@VoRLCDP) February 9, 2021

O ator já havia insinuado que mais um membro poderia entrar para a Resistência e alguns fãs especularam que poderia se tratar de Alicia Sierra, quem terminou os episódios apontando uma arma para o Professor.

Confira mais sobre "La Casa De Papel":

Em alguns vídeos vazados das gravações, é possível ver que as mulheres do grupo tomaram as negociações com a polícia na frente do Banco da Espanha.

A estreia da nova temporada pode acontecer em breve e imagens revelam que o sexto episódio foi montado, o que indica que já foram totalmente rodados.

LCDP5: Parece que el ESTRENO puede estar más cerca de lo que pensamos! Foto compartida por el equipo en la que se ve que HAN MONTADO YA EL EPISODIO 6. Las escenas del rodaje de este fin de semana deben ser del episodio 8 en adelante. Se viene. #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/NeIXj7rfuM — VoiceofReason (@VoRLCDP) February 4, 2021

E aí, já ficou ansioso?