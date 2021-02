'Homem-Aranha: longe de casa', de 2019, deu uma dica sobre WandaVision, mas ninguém percebeu

‘Homem-Aranha: longe de casa’ foi lançado em 2019. Ou seja: muito antes de WandaVision chegar ao Disney Plus, esse ano. Entretanto, um Easter Egg em sua cena pós-créditos parece unir o universo do filme ao universo da série (ambos criados pela Marvel).

Nela, é possível ver uma forma hexagonal em uma tela na espaçonave em que Nick Fury está trabalhando. Já na série, a personagem Darcy Lewis, que trabalha para a agência SWORD, batiza o campo de força que protege a cidade de Westview de ‘Hex’, dado que o mesmo tem um formato hexagonal. Seria aquela forma hexagonal do filme de dois anos atrás ‘o’ Hex?

Reprodução / Sony Pictures Releasing

Segundo o Games Radar, faz sentido que na cena Fury esteja a bordo de uma nave SWORD, que é uma organização adjacente à SHIELD, a qual ele costumava comandar. No momento, ele poderia estar checando o que a equipe terrestre está fazendo, o que se encaixaria na linha do tempo dos eventos apresentados pela Marvel (já é sabido que WandaVision se passa logo após 'Vingadores: Ultimato').

No entanto, muitos fãs defendem que o hexágono mostrado no filme seria apenas uma forma aleatória no fundo, não destinada a ser examinada tão de perto. Porém, a Marvel é conhecida por ser boa em dar dicas de projetos futuros e mostrar como o seu universo audiovisual está todo interconectado. Além do mais, o nível enorme de atenção aos detalhes também é outra característica marcante de WandaVision, em que nenhum elemento parece estar ali por acaso.

Easter Egg ou teoria da conspiração? Só o tempo dirá…