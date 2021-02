Sinopse da série de 'O Senhor dos Anéis" é revelada; Amazon Prime prevê lançamento ainda em 2021

A Amazon fechou contrato em 2017 para adaptar a história de "O Senhor dos Anéis", do escritor J.R.R. Tolkien para o streaming. O acordo diz que a empresa pode contar histórias da Segunda Era da Terra Média, incluindo momentos como a ascensão de Sauron e a forja dos Anéis de Poder.

A série da Amazon pode ter tido sua sinopse revelada pelo site especializado nas obras de Tolkien TheOneRing.Net. A descrição, que indica a presença de novos personagens, mas também outros já familiares das adaptações dos filmes da trilogia de "O Senhor dos Anéis" e "O Hobbit'', lançadas a partir de 2001.

São dois parágrafos onde a íntegra da sinopse diz:

"A vindoura série da Amazon Studios levará às telas, pela primeira vez, os lendários heróis da Segunda Era da Terra Média. O drama épico se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, e levará os espectadores à uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam à glória e caíram em ruínas, improváveis heróis foram testados, a esperança esteve por um fio e o maior vilão que já saiu da caneta de Tolkien ameaçava cobrir todo o mundo em escuridão.

Se iniciando em um tempo de relativa paz, a série segue uma série de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles confrontam um mal histórico que ressurgiu na Terra Média. Das profundezas das Montanhas Nebulosas, até as florestas majestosas da capital elfa de Lindon, e a magnífica ilha do reino de Númenor até o fim do mapa, estes reinos e personagens deixarão legados que permanecerão muito além de suas vidas."

Apesar da aparente autenticidade da descrição (que foi confirmada pelo site IGN), a sinopse não foi confirmada por nenhum canal oficial dos produtores. No entanto, a Amazon já havia afirmado que a adaptação televisiva, ambientada na Terra-Média, explora novas tramas antecedendo A Sociedade do Anel.

A série estava prevista para estrear no Amazon Prime Video em 2021, mas não se sabe se a pandemia atrasará o lançamento. Enquanto ela não vem, aproveite para ler (ou reler) os principais livros do universo de de J.R.R. Tolkien. Confira:

1. Box Trilogia O Senhor dos Anéis (Capa dura) – Compre a partir de R$ 129,90.

Apesar de ter sido publicado em três volumes – A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei – desde os anos 1950, O Senhor dos Anéis não é exatamente uma trilogia, mas um único grande romance que só pode ser compreendido em seu conjunto, segundo a concepção de seu autor, J.R.R. Tolkien. Com design cuidadosamente pensado para refletir a unidade da obra e os desenhos originais feitos por Tolkien para as capas de cada volume, este box reúne os três livros da Saga do Anel e oferece aos leitores uma nova oportunidade de mergulhar no notável mundo da Terra-média.

2. O Hobbit + pôster (Capa dura) – Compre a partir de R$ 29,90.

Lançado em 1937, O Hobbit é um divisor de águas na literatura fantástica mundial. Bilbo Bolseiro era um dos mais respeitáveis hobbits de todo o Condado até que, um dia, o mago Gandalf bateu à sua porta. A partir de então, toda sua vida pacata e campestre soprando anéis de fumaça com seu belo cachimbo começa a mudar.

3. O Silmarillion (Capa dura) – Compre a partir de R$ 39,89.

É a história longínqua para a qual os personagens de O Senhor dos Anéis e O Hobbit olham para trás, e em cujos eventos alguns deles, como Elrond e Galadriel, tomaram parte. Os contos de O Silmarillion se passam na época em que Morgoth, o Primeiro Senhor Sombrio, habitava a Terra-média, e os Altos-Elfos guerreavam contra ele pela recuperação das Silmarils, as joias que continham a pura luz de Valinor.

