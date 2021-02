O truque de Lady Di revelado por suas sobrinhas para se esquivar dos paparazzi

A beleza natural de Lady Di, sua humildade, sua afronta contra as regras da realeza e sua trágica história de amor a tornaram assunto de interesse público e, conseqüentemente, uma das mulheres mais perseguidas do mundo pelos paparazzi.

Diante do assédio constante, desenvolveu técnicas habilidosas para fugir dos fotógrafos em busca de fama e dinheiro graças às imagens da realeza popular.

Recentemente, suas sobrinhas Lady Amelia e Lady Eliza Spencer revelaram a forma como Lady Di fugiu e "salvou-se" das câmeras que a seguiam por toda parte. As gêmeas estão na capa de março da revista Tatler.

Para a revista Tatler, as filhas gêmeas de 28 anos do irmão de Diana, o conde Charles Spencer, falaram sobre as memórias que têm de sua tia famosa.

Embora Eliza e Amelia tivessem 5 anos quando a princesa Diana morreu, Eliza relata que se lembra de sua tia "incrivelmente afetuosa, maternal e amorosa".

Contou a história de um dia em que Diana os levou para a praia em Noordhoek, nos arredores da Cidade do Cabo, e como ela conseguiu escapar dos paparazzi sem alarmar as meninas.

E descreveu: “Ela fez um jogo de quem poderia chegar ao carro primeiro. Foi incrível como ela nos protegeu de uma forma que nos fez sentir seguras. Não tínhamos ideia do que ela estava fazendo na época”.

As gêmeas refletiram sobre o legado da princesa Diana e revelaram que não sabiam "quão importante" Lady Di era antes de sua morte, quando elas tinham cinco anos de idade.

“Sempre a conhecemos como nossa tia. Tendo crescido na África do Sul, eu realmente tinha muito pouca ideia de como ela era importante no mundo até ficar mais velha ”, disse Eliza.

Foi quando Diana morreu em agosto de 1997, aos 36 anos de idade, que as sobrinhas reconheceram a "enormidade" da perda para seu pai, o irmão de Diana, bem como para o resto de sua família.

Embora nascidas em Londres, as sobrinhas de Lady moram na África do Sul desde 1995. Charles e sua então esposa, para "criar as filhas o mais longe possível do brilho dos tabloides britânicos", de acordo com Harper's Bazaar.

Em novembro do ano passado, Charles também confessou ao The Telegraph que se apaixonou pelo país durante as férias e se mudou para lá porque queria que seus filhos tivessem uma "educação particular, feliz e despreocupada".

Sobre Althorp, a propriedade da família onde Diana está enterrada, Eliza disse: “É um lugar verdadeiramente especial e lindo. Tendo passado os primeiros três anos de nossas vidas em Althorp, explorando e descobrindo quando éramos crianças, e fazendo parte de uma longa herança, sempre me senti como um outro lar”.

Com informações da revista Tatler

