Fã de Kate Middleton recria os looks reais com compras na Amazon e Zara

Já pensou vestir um vestido idêntico ao da Duquesa de Cambridge na próxima aglomeração pós-pandemia? Jen Bradley, 39 anos, é uma blogueira americana, nascida no estado do Texas e mãe de cinco filhos. Ela recria os looks de Kate Middleton e divide com uma comunidade virtual de seguidores nas redes sociais e através do seu blog.

“Pelo menos uma vez por mês eu vejo todas as fotos de aparições públicas dela para descobrir de onde vem tudo. Tento manter-me em dia com as roupas mais recentes de Kate”, disse em entrevista ao tabloide britânico The Sun. Foi a partir de 2014 que ela começou a recriar os outfits da duquesa atraída pelo estilo elegante de Kate Middleton. Tudo comprado na Amazon ou Zara.

Foto: Reprodução/ The Sun

“Lembro-me de tê-la visto com um vestido Diane Von Furstenberg e de pensar como ela estava elegante. Naquele mesmo dia, fui ao shopping e, por acaso, encontrei uma peça bem parecida em uma loja”, disse Jen.

Há cerca de quatro anos atrás, Jen resolveu criar um guarda-roupa cápsula (conceito utilizado quando se deseja ter peças de roupas essenciais respeitando o estilo pessoal). Com um estilo casual e clássico, ela já sabia em quem iria se inspirar para compor seus looks: “Eu não corro para comprar todas as coisas que vejo. (Mas) Uma vez estava navegando na Amazon quando vi um vestido idêntico ao azul e branco que Kate usou para visitar o Taj Mahal na Índia. Há uma foto muito famosa dela e William sentados em um banco – o mesmo banco em que Diana se sentou anos antes”, disse Jen.

Embora Jen seja uma fã obsessiva pelos looks de Kate, há também perfis nas redes sociais que se dedicam a encontrar onde a Duquesa de Cambridge faz suas compras. Por exemplo o @whatkatewore, que revela as marcas dos casacos, botas e vestidos da duquesa.