Nova supermodelo? Como a enteada de Kamala Harris conseguiu um contrato após a posse

A posse de Joe Biden e Kamala Harris como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, ocorrida no mês passado, foi uma ocasião lucrativa para a enteada de Kamala, Ella Emhoff. A jovem de apenas 21 anos conseguiu fisgar um contrato com a agência de modelos internacional IMG Models, responsável por nomes como Karlie Kloss, Alek Wek e Ashley Graham.

Leia mais:

Vestida com um casaco MIU MIU, que causou frisson nas lojas da marca, Emma deixou que seus movimentos mostrassem com naturalidade quem ela é, mesmo estando em uma cerimônia solene.

I’m very excited for four years of Ella Emhoff pic.twitter.com/8OnMfahEXx — Ann Limpert (@AnnLimpertDC) January 20, 2021

IMG Models tem sede na cidade de Nova York, mas mantém escritórios em capitais da moda, como Londres, Los Angeles, Milão, Paris e Sidney. É uma empresa conhecida por contratar modelos e influenciadores que carregam personalidade e se comunicam de maneira autêntica.

Emma é universitária na Escola de Design Parsons (Parsons School of Design), tem sua própria marca de roupas e é mais uma prova de como os paradigmas do mundo da moda estão mudando e como os rostos referência mantém uma conversação digital com nichos de mercado, influenciando o consumo e o diálogo sobre diferentes temas. Uma ideia confirmada pelo próprio presidente da IMG: “Já não se trata do corpo, do tamanho e do gênero. Ella comunica o presente, transmite autenticidade e alegria”, disse Ivan Bart, presidente da IMG Models em entrevista ao The New York Times.