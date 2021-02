Atriz de Maria Joaquina de Carrossel é protagonista em nova série da Netflix

Mãe de 3 filhos, Ludwika Paleta, a atriz que interpretou Maria Joaquina em Carrossel, continua atuando e estreia pela primeira vez em uma produção original da Netflix. “Mãe só tem duas” conta a história de duas crianças que foram trocadas na maternidade. Depois de saber da troca, as mães se unem para formar uma família fora dos padrões tradicionais.

Leia mais:



Na nova série mexicana, apesar de já confirmada uma segunda temporada pela Netflix para março de 2022, a série recebeu críticas e elogios. Ludwika, 42 anos, interpreta Ana: uma executiva rica e bem-sucedida, workaholic e arrogante. Ela revê suas prioridades quando sua filha é trocada na maternidade e pela filha da colega de quarto, uma jovem estudante viva pela atriz Paulina Goto. Duas personalidades totalmente diferentes.

Conhecida do público mexicano e considerada uma atriz consagrada no cinema, no teatro e na televisão, Ludwika fala que a série é um retrato da maternidade real: “Essa série nos aproxima porque não importa se você trabalha ou não, ou se você vive em uma situação mais privilegiada que outra, afinal nossos processos, nossas preocupações e incertezas são muito semelhantes. As diferentes faces da maternidade devem ser um tema universal”, disse a atriz em entrevista ao site Sensacine México.