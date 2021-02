Ator Arón Piper aparece em nova foto e causa furor nas redes sociais

O ator Arón Piper, da série ‘Elite’ da Netflix, acumulou um grande número de fãs e também de seguidores em suas redes sociais.

O espanhol de 23 anos já conta com quase 13 milhões de seguidores no Instagram. E nesta semana, o jovem movimentou as redes com uma nova foto.

A imagen foi postada pelo amigo Marco Caceres, onde aparecem juntos, e recompartilhada pelo ator nos “Stories”.

Em pouco tempo, a postagem recebeu milhares de comentários dos fãs. Confira publicação:

Nova tatuagem

Recentemente, o ator espanhol também compartilhou um registro onde mostra fazendo uma nova tatuagem.

O momento foi divulgado no Instagram. O novo desenho foi feito no peito. Confira o registro:

