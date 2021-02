5 cachaças premium que fazem a fama internacional dessa bebida tipicamente brasileira

Assim como o escocês tem o scotch whisky, o francês o champagne e o mexicano tem o tequila, a primeira condição para a bebida ser chamada de cachaça é ter sido produzida no Brasil. A cachaça é nossa e parte importante da nossa gastronomia e história. Toda cachaça deve ter teor alcoólico entre 38% e 48%. É importante destacar que caso não se enquadre nessa definição a bebida não pode ser comercializada como cachaça e receberá a denominação de aguardente de cana.

Segundo o Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Aguardente de Cana, Caninha ou Cachaça (PBDAC), a produção é em torno de 1,3 bilhão de litros por ano, sendo que cerca de 75% desse total é proveniente da fabricação industrial e 25%, da forma artesanal. A mais clássica das maneiras de se consumir a Cachaça é totalmente pura, em copinho de shot (dose) ou em uma taça, seja branca ou envelhecida. Outra forma, também tradicional e que deu vida ao provavelmente mais famoso drink brasileiro, é caipirinha – um coquetel feito com cachaça, limão, açúcar e gelo.

Selecionamos 5 cachaças premium para quem quer degustar essa bebida brasileira em sua melhor forma. Confira:

1. Aguardente Anísio Santiago 600ml – Compre a partir de R$ 408,00.







A Aguardente Anísio Santiago é produzida na Fazenda Havana em Salinas (MG) pela tradicional família Santiago – os produtores da mundialmente consagrada Cachaça Havana. É envelhecida por 8 anos em bálsamo. A aguardente Anísio Santiago é considerada uma das melhores cachaças do mundo, sua comercialização é muito reservada e sua produção é de aproximadamente 7.000 litros anuais. A Anísio Santiago, que já se chamou Havana e sua fabricação começou em 1943.

2. Cachaça Espírito de Minas 750ml – Compre a partir de R$ 186,11.







Inspirada em origens mineiras, desde o nome até a essência, o Espírito de Minas é produzido em uma fazenda colonial na pequena cidade de São Tiago. O processo de produção artesanal segue a risca a receita tradicional da cachaça mineira da mais alta qualidade, resgatando a tradição desde o plantio da cana, passando pela fermentação, com fermento tradicional de antigamente (fubá de milho), até a destilação em alambique de cobre. A Espírito de Minas foi pioneira em envelhecer cachaça em barricas de carvalho, madeira de origem europeia que envelhece os melhores destilados do mundo.

3. Cachaça Ypióca 150 Anos 700ml – Compre a partir de R$59,90.







Reserva especial comemorativa aos 150 anos da Ypióca. Aguardente extra premium envelhecida 3 anos em tonel de bálsamo e 3 anos em tonel de carvalho, tornando-a complexa e refinada. Deve ser degustada pura para que se possa sentir todos os seus aromas e sabores.

4. Cachaça Vale Verde Extra Premium Ouro 1000ml – Compre a partir de R$ 98,90.







Tradicionalíssima Cachaça Mineira Artesanal de Qualidade. Possuindo forte coloração amarelo ouro, Vale Verde Extra Premium revela de imediato, no copo, agradabilíssimo aroma de cana e carvalho existentes nos enormes galpões de envelhecimento da cachaça. Baunilha, caramelo e chocolate em profusão. Sabor suave, delicado, levemente adocicado, com bom equilíbrio do álcool e outros componentes do destilado e da madeira. Indicada para aqueles que buscam uma bebida suave e aveludada pelo carvalho de qualidade.

5. Cachaça Santo Grau Paraty Reserva 750ml – Compre a partir de R$ 85,90.







Possui um processo de produção artesanal que segue a tradição desde 1803, incluindo colheita manual da cana, fermentação natural e destilação feita em alambique de cobre aquecido por fogo direto. O resultado final é uma bebida surpreendente com aroma perfumado e sabor intenso.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.

IMPORTANTE: A BEBIDA ALCOÓLICA PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA QUÍMICA E, EM EXCESSO, PROVOCA GRAVES MALES À SAÚDE. A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS É PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS. BEBA COM MODERAÇÃO.