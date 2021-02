The Crown: Atriz que vive Lady Di é indicada ao Globo de Ouro

Ao lado da protagonista da terceira e quarta temporadas de The Crown, a atriz Olivia Colman, que vive a Rainha Elizabeth II, foi indicada Emma Corrin, que vive a princesa Diana. Além das indicações para o Globo de Ouro 2021, ela também foi indicada para o SAG Awards 2021 em duas categorias (Melhor Atriz em Série Dramática e Melhor Elenco em Saga Dramática).

Emma é britânica e tem 25 anos. Antes de The Crown, ela participou de Cesare (2017), Alex’s Dream (2018) e Misbehaviour (2020). O fato de ser uma jovem atriz não fez com que a direção de The Crown não levasse Emma à sério. “A Emma é um talento brilhante que imediatamente cativou a todos quando apareceu para fazer o casting”, disse Peter Morgan, o criador da série, em entrevista ao The Guardian. Ele também disse que a atriz tem “o alcance e a complexidade para retratar uma mulher extraordinária que deixou de ser uma adolescente anónima para se tornar na mulher mais icônica de sua geração”.

Reprodução/ Netflix

A quarta temporada da série original da Netflix retrata os acontecimentos do reinado da Rainha Elizabeth II entre as décadas de 1970 e 1980 e, entre eles, está a chegada de Diana Spencer, então jovem desconhecida, ao estrelato como princesa Diana.

Reprodução/ Netflix

Os dramas reais da princesa são retratados em episódios intensos, tais como as constantes traições do príncipe Charles, o nascimento dos príncipes Harry e William, seu transtorno bulímico e todo o drama de viver um inferno sob a luz dos holofotes da imprensa sensacionalista dos tablóides britânicos.