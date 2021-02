Atriz que vive “Camilla” foi indicada ao 4 vezes ao Globo de Ouro, mas não foi por The Crown

Emerald Fennell é atriz e roteirista britânica, de 35 anos, conhecida no Reino Unido por suas atuações em filmes como A Garota Dinamarquesa (2015), Peter Pan (2015) e na série Call the Midwife. Na quarta temporada da série The Crown, ela vive a figura controversa Camilla Parker Bowles, amante do príncipe Charles durante todo o casamento dele com a princesa Diana, e agora esposa dele.

Entre as indicações à categoria de Melhor Atriz Série Drama, na qual estão as atrizes que vivem a rainha Elizabeth II e a princesa Diana, Emerald não foi mencionada. Mas, seu trabalho como diretora em “Bela Vingança” não foi esquecido.

O longa, cujo título original é “Promising Young Woman”, faz uma crítica à cultura do estupro e é um suspense, que mistura pitadas de comédia e drama, lançando um olhar sobre as estruturas machistas da sociedade e os efeitos devastadores em suas vítimas.

O filme recebeu 91% de aprovação no Rotten Tomatoes e, além de indicado na categoria de Melhor Diretor, foi indicado também nas categorias de Melhor Filme Drama, Melhor Atriz de Filme Drama e Melhor Roteiro.

Na vida real, Camilla Parker Bowles e o príncipe Charles se conheceram em uma partida de polo, em 1970, de acordo com Sally Bedell Smith, autora do livro Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life. Quem apresentou os dois foi uma amiga em comum, uma informação confirmada pelo próprio príncipe Charles.