10 livros para relembrar a obra do filósofo italiano Umberto Eco

Em 5 de fevereiro de 1932 nasceu o escritor e filósofo italiano Umberto Eco, autor do livro O nome da rosa. Além de escritor consagrado, Eco foi um dos mais importantes pensadores sobre filosofia e semiótica da história. Professor titular da cadeira de Semiótica e diretor da Escola Superior de Ciências Humanas na Universidade de Bolonha, um das mais renomadas do mundo, ensinou ainda em Yale, na Universidade Columbia, em Harvard, na Collège de France e na Universidade de Toronto.

Foi como escritor que, entretanto, se consagrou mundialmente. Sua obra mais conhecida, lançada em 1980, "O nome da rosa" é um dos livros mais populares do século XX com mais de 50 milhões de exemplares vendidos e tradução para 43 idiomas. É o único livro escrito originalmente na língua italiana a ocupar tal feito. Em 1986, o livro foi adaptado ao cinema dirigido por Jean-Jacques Annaud com Sean Connery como protagonista numa interpretação magistral. Umberto morreu de câncer no pâncreas em sua casa, em Milão, na noite de 19 de fevereiro de 2016, aos 84 anos.

Para relembrar sua obra, selecionamos 10 livros que estão entre os mais elogiados do autor e que, além dos óbvios "O nome da rosa" e "O pêndulo de foucault", incluem questões importantes sobre interpretação dos fatos, a luta contra o fascismo e a intolerância humana. Confira:

1. Nos ombros dos gigantes – Compre a partir de R$ 79,70.







As raízes da nossa civilização, os cânones mutáveis da beleza, o falso que se torna verdadeiro e modifica o curso da história, a obsessão pela conspiração, os heróis emblemáticos da grande narrativa, as formas da arte, aforismos e paródias são alguns dos destaques deste livro.

O fascismo eterno – Compre a partir de R$ 24,89.







Segundo Umberto Eco, entre as possíveis características do Ur-Fascismo, o “fascismo eterno” do título, estão o medo do diferente, a oposição à análise crítica, o machismo, a repressão e o controle da sexualidade, a exaltação de um “líder”, um constante estado de ameaça, entre outros. O fascismo, denuncia o autor, longe de ser apenas um momento histórico na Itália, na Europa (e no Brasil) do século XX, é uma ameaça constante da nossa sociedade.

3. O cemitério de Praga – Compre a partir de R$ 53,89.







Um tratado sobre o mecanismo do ódio, e espécie de síntese da história do preconceito, o livro causou desconforto em setores mais conservadores da sociedade italiana, principalmente entre religiosos, por misturar personagens históricos a um anti-herói fictício, cínico e maquiavélico, capaz de tudo para conseguir se vingar de padres, jesuítas, comunistas, mas, principalmente, dos judeus.

4. História das terras e lugares lendários – Compre a partir de R$ 186,28.







Umberto Eco discorre sobre a história de lugares como Camelot, Atlântida, o paradeiro do Santo Graal, Lemúria, a ilha de Salomão, o Eldorado e o país da rainha de Sabá ― lendas tão bem construídas pela literatura e disseminadas em pinturas, filmes e canções, que muita gente pode acreditar que são reais.

5. Migração e intolerância – Compre a partir de R$ 20,90.







Eco explica as diferenças entre os fenômenos de “migração” e “imigração”, apontando suas características e consequências, além de explicitar as nuances entre fundamentalismo, integrismo, racismo e intolerância, tratando de seus perigos no mundo contemporâneo. O autor sustenta que “a compreensão mútua entre culturas diversas não significa avaliar a que o outro deve renunciar para se tornar igual, mas compreender mutuamente o que nos separa e aceitar essa diversidade”.

6. Confissões de um jovem romancista – Compre a partir de R$ 27,46.







Originalmente, os quatro ensaios do livro foram parte do programa Palestras Richard Ellmann sobre Literatura Moderna, na Universidade Emory, em Atlanta, Estados Unidos. Ao mesmo tempo medievalista, filósofo e estudioso da literatura contemporânea, Umberto Eco se mostra um “jovem romancista” que ainda surpreende ao ensinar sobre a arte da ficção e o poder das palavras.

7. Não contem com o fim do livro – Compre a partir de R$ 39,98.







Do papiro ao arquivo eletrônico, Umberto Eco e Jean-Claude Carrière atravessam 5 mil anos de história do livro em uma discussão erudita e bem-humorada, sábia e subjetiva, dialética e anedótica, curiosa e de bom gosto. Na conversa entre os autores, intermediada pelo jornalista Jean-Philippe de Tonnac, a intenção não é apenas entender as transformações anunciadas pela adoção do livro eletrônico, mas dar início a um debate instigante e atual a partir da premissa de que é a história dos livros e o amor a eles os salvarão do desaparecimento.

8. O pêndulo de Foucault – Compre a partir de R$ 44,90







Os personagens Casaubon, Belbo e Diotallevi são redatores da editora Garamond, em Milão, no início da década de 1980. Cansados da leitura e releitura de incontáveis manuscritos de ciências ocultas, eles acabam encontrando indícios de um complô que teria surgido em 1312 e atravessado, encoberto, toda a história do planeta até o fim do século XX.

9. Número Zero – Compre a partir de R$ 24,95.







O último livro do autor lançado em vida, o romance é um verdadeiro manual do mau jornalismo e dos tempos atuais. Um grupo de redatores, reunido ao acaso, prepara um jornal. Não se trata de um jornal informativo; seu objetivo é chantagear, difamar, prestar serviços duvidosos a seu editor.

10. O nome da rosa – Compre a partir de R$ 30,90.







Durante a última semana de novembro de 1327, em um mosteiro franciscano italiano, paira a suspeita de que os monges estejam cometendo heresias. O frei Guilherme de Baskerville é, então, enviado para investigar o caso, mas tem sua missão interrompida por excêntricos assassinatos. A morte, em circunstâncias insólitas, de sete monges em sete dias, conduz uma narrativa violenta, que atrai por seu humor, crueldade e sedução erótica. A descrição do mapa da biblioteca é provavelmente o maior feito literário desde os mapas descritos em "O senhor dos anéis", outra obra lendária.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.