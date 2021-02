Teatro online: Em ‘Questão de Falha’, Otávio Müller faz divertido mea-culpa da masculinidade

Quem é fã de teatro e adora dar um pitaco em tudo que assiste tem uma chance de ouro em “Questão de Falha”, que estreia na sexta-feira (5) dentro da programação online do Teatro Faap.

O espetáculo, protagonizado por Otávio Müller, deve estrear nos palcos, com público presente, assim que a pandemia não for mais realidade. Enquanto isso, essa primeira fase terá ajuda da plateia online para dar os retoques na comédia, que se baseia nas próprias histórias do ator, famoso pelos humorísticos televisivos “Tapas & Beijos”, “Escolinha do Professor Raimundo” e “Zorra”.

Nesse modelo de encenação, em que Müller se apresenta direto de sua casa, ele quebra a quarta parede e explica sobre o tema da peça, que questiona os papéis da masculinidade, e pode até ser dirigido ou acompanhado em cena por alguém da plateia, de até 150 pessoas por sessão. O desafio proposto é assumir, de maneira bem-humorada, os erros masculinos.

“Questão de Falha” tem direção de Gabriel Fontes Paiva e texto de Daniel Belmonte e Fabrício Branco. A trilha sonora é do músico Chuck Hipolito. Além do ao vivo, a peça vai exibir trechos pré-gravados do espetáculo.

Questão de Falha.

Sex. e sáb. às 21h30 e dom. às 19h. Ingr.: até R$ 30. Exibição pelo Sympla. www.bit.ly/2YDoML8. Até 21/2.